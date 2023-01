Dans une majorité communale en 2024? Le PTB à la croisée des chemins

Sauf que malgré une kyrielle d’élus et un poids important dans plusieurs villes (2e parti à Seraing et à Herstal, par exemple), le PTB est actuellement dans l’opposition partout. Bien sûr, il ressort à l’envi les exemples de deux communes de Flandre où il est en majorité : à Zelzate avec Vooruit (les socialistes flamands), à Borgerhout avec Vooruit et Groen (écologistes). Fort bien. Mais au-delà de ça ? Rien.

Le PTB est devenu dans la foulée des élections de 2018 et de 2019 un parti qui compte sur l’échiquier politique, a fortiori dans la partie francophone de notre pays. Les sondages et autres baromètres politiques, qu’il convient toujours de prendre avec la prudence nécessaire, ne font que confirmer cet état de fait en faisant du parti de gauche radicale la troisième force politique en Wallonie.

Il est certain que l’on peut toujours avoir deux lectures d’une même situation, notamment quand PS et PTB ont brièvement discuté çà et là après les élections locales de 2018. Pour les socialistes, le Parti des travailleurs de Belgique vient avec des propositions insensées, sans compromis possible et se cache là derrière pour, en réalité, rester dans une confortable opposition où il a tout le loisir de critiquer. À l’inverse, le PTB estime que le PS n’a jamais été sincère envers lui pour aboutir à une grande coalition de gauche et n’a discuté que pour la forme. La vérité est sans doute entre les deux.