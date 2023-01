Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mardi, dans une interview télévisée matinale, le « t-live » de la chaîne « Alpha », son avocat basé à Athènes est revenu sur les faits impliquant sa cliente âgée de 44 ans. « Pendant les premières 24 heures de son arrestation, les autorités belges n’ont pas autorisé le contact avec le moindre avocat. La police a débarqué à son domicile. On lui a dit ses droits, y compris qu’elle pouvait bénéficier de l’aide d’un avocat. Lorsqu’elle a témoigné la première fois, elle n’était pas assistée d’un avocat connaissant le droit pénal. C’est important de le souligner car, et c’est mon opinion, ce qu’elle a dit lors des deux premières déclarations ne correspond pas à la réalité. Elles sont trop vagues et prêtent à de nombreuses interprétations ».

« Le monstre toxique »

Quand Eva Kaili a pu s’entretenir avec son avocat, Michalis Dimitrakopoulos, elle lui a fait savoir, déclare-t-il, qu’une négociation pénale était nécessaire. « Cela signifiait que vous acceptez la culpabilité. Je lui ai alors demandé si elle avait commis ce dont on l’accuse. Elle m’a répondu que ‘non, je n’ai pas été soudoyée’. Je lui ai dit qu’en tant qu’avocat, je n’entrerais pas dans ce type de négociation. Je ne lui ferais pas avouer juste pour qu’elle soit libérée. Je lui ai conseillé de rester en prison et de se battre pour prouver son innocence ».