Handicapé moteur et accro au cannabis, un habitant de Vottem est violent avec sa famille: il vient de frapper sa maman

C’est une situation plutôt alarmante que le parquet de Liège a dû gérer, ce mardi. Les faits se déroulent à Vottem. Un jeune homme, né en 1992, a été interpellé et privé de sa liberté après avoir porté des coups à sa maman.

Depuis sa plus tendre enfance, il souffre de nombreux problèmes. Handicapé moteur, il est accro au cannabis et a des crises de manque. Il a également des troubles mentaux et un pied bot. Depuis qu’il a déclenché ses problèmes de stupéfiants, il est violent avec sa famille, et notamment avec sa mère. Il profère des menaces, il harcèle et porte des coups. Ce mardi, il a une nouvelle fois frappé sa maman.