Attention si vous avez fait vos courses récemment: l’avertissement d’Intermarché

La société Van Roey J.N.V recommande aux clients de ne pas consommer les produits suivants : Plateau Breton et Plateau Royal et de les rapporter au point de vente pour un remboursement.

Les deux produits concernés présentent l’une de ces deux dates limites de consommation (« À consommer de préférence avant le ») : 04/01/2023 et 06/01/2023. Ils ont été distribués du 30/12/2022 au 03/01/2023 par Intermarché. Ces produits pèsent environ 1,3kg et sont emballés dans des plats en plastique. Les références des lots concernés correspondent aux dates limites de consommation, à savoir le 04/01/2023 et le 06/01/2023.