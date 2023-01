Une nouvelle boutique boulangerie-épicerie-traiteur ouvre dès ce jeudi dans le centre de Jalhay

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un nouveau et beau défi qui attend Jordan Leruth et sa compagne Célia Hogge. Le couple va ouvrir son premier commerce ensemble dans le centre de Jalhay, ce jeudi 5 janvier. Avec un concept original car de nombreuses choses seront proposées.

La boutique s’articulera autour d’un service traiteur, d’une boulangerie et d’une épicerie. Le Thimistérien et sa compagne occuperont l’espace de l’ancienne boulangerie Schmitz et lui donneront une seconde vie. Pour rappel, ce commerce emblématique a fermé ses portes le 11 décembre dernier, après 26 années d’existence.