En achetant une galette des rois, on peut gagner un lingot d’or à Pepinster!

L’Épiphanie et sa traditionnelle galette de rois représentent la deuxième plus importante fête, après Noël, pour la boulangerie Alexandre à Pepinster. « Cette année, on espère vendre 800 galettes », se réjouit le boulanger David Alexandre, qui a repris la boulangerie familiale depuis un peu plus de cinq ans.

Si, pour ses galettes, le Pepin opte pour la tradition avec une pâte feuilletée et de la frangipane, il accorde une attention particulière aux fèves.

« Lorsque mes parents étaient à la tête de la boulangerie, ils avaient instauré une tradition : les fèves étaient toutes issues d’une collection Disney. Et c’est toujours le cas aujourd’hui », assure le jeune boulanger.