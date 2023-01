Bérode en concert exceptionnel au Théâtre du Peigné à Verviers

Sans aucunement abandonner ses troupes ni clôturer le projet, il s’échappe en solitaire via un projet qu’il veut plus personnel, souple et organique.

Le premier ambassadeur se nomme « Lâcher l’échelle », parfaite illustration de cette chanson-folk en français chaleureuse et incarnée. Comme une envie de balade en forêt profonde et d’arrêt au bord du lac pour faire le point. Une chanson composée et arrangée au moment de la disparition du légendaire compositeur de musique de films Ennio Morricone et dont Quentin Maquet parle en ces mots : « On s’est tous demandés si on pouvait vraiment faire confiance à celui qui tient l’échelle. Cette chanson est la chronique d’une chute aussi stupide que fatale et qui veut plonger l’auditeur dans les pensées de celui qui va s’écraser, durant l’instant suspendu qui précède le grand sproutch. »

Trompettiste aperçu avec Balimurphy, Orfeo, Dan San, il recrée d’abord en solitaire puis avec l’aide en live de Remi Rotsaert, autre multi-instrumentiste touche-à-tout et vieux compagnon de route sur Dalton Télégramme et Balimurphy, cet univers americain qui le touche tant.

Autre exemple de ce répertoire intimiste, la cover de Dominique A « Au Revoir mon amour » qu’il fusionne avec un air du trompettiste de génie Mark Orton « New West » en provenance de la B.O. du film « Nebraska ». D’autres grandes plaines sauvages, mais le même amour pour l’abandon et pour les petites histoires personnelles qui finissent par être universelles.