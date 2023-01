L’église Saint-Gilles à Manage pourrait rouvrir dès ce vendredi: des ardoises menaçaient de tomber

Et pour cause : des ardoises menaçaient de chuter du toit de l’église. Le bourgmestre a donc pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement autour de l’édifice jusqu’à ce que la situation soit sous contrôle. Des barrières Nadar ont été installées.

L’église Saint-Gilles avait pourtant déjà fait l’objet de travaux de sécurisation. Le clocher a, quant à lui, été restauré.