Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si jamais l’information vous a échappé, sachez que le monde change un peu. L’un des grands changements dans la façon dont on se comporte en société vient des réseaux sociaux. On ne peut plus faire 100 mètres sans se prendre en photo et s’afficher. Une tendance qui s’est aggravée avec le Covid et les confinements.

Au niveau du tourisme, cette tendance à des impacts très directs. Le tourisme d’aujourd’hui est assez différent d’hier. Pour le meilleur et pour le pire en région verviétoise.