Soumagne soutient ses associations et groupements pour 2023

Lors du dernier conseil communal de Soumagne, la majorité a octroyé un subside aux groupements et aux associations pour un montant total de 28.342 euros. Un subside voté à l’unanimité du conseil communal.

« Je suis très heureux de pouvoir aider à nouveau 39 associations ou groupements pour l’organisation de leurs activités en 2023 », se félicite l’échevin de la Citoyenneté et de la Gestion participative, Jean-Michel Haesevoets. « Nous avons versé ces subsides aux clubs sportifs, comités des fêtes, patros, associations socio-culturelles, sociales, patriotiques et environnementales qui avaient rentré leur candidature avec la même méthode de calcul qu’en 2020. Une belle bouffée d’oxygène après le Covid. Et, nouveauté depuis l’an dernier, les demandes de subsides peuvent être téléchargées et renvoyées par mail à l’administration communale », précise encore l’échevin.