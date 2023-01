Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En six ans, Adrien Trebel (31 ans) aura tout connu à Anderlecht. La gloire, avec un titre de champion de Belgique dès son arrivée et un contrat historique paraphé un an et demi plus tard, mais aussi des mois de galère sous la forme de blessures, de rééducations, de mises à l’écart extra-sportives ou d’incitations au départ lors des six (!) derniers mercatos. Au final, Trebel n’aura disputé que 48 % des matchs possibles avec les Mauves. Gâchis ou miracle ? En tout cas, le Français est toujours là. Et bien là, dans un entrejeu anderlechtois qui ne peut raisonnablement s’en passer, même s’il n’est pas encore certain que Brian Riemer et Jesper Fredberg miseront sur lui pour le long terme.

1. Une arrivée surprise et un titre sous René Weiler

Le 15 janvier 2017, Adrien Trebel signe à Anderlecht à la surprise générale alors que tout le monde le voyait rejoindre son grand fan Hein Vanhaezebrouck à Gand. L’ex-capitaine du Standard ne fera forcément pas directement l’unanimité auprès des fans mauves mais, en quelques semaines, il parvient à convaincre René Weiler de l’intégrer dans son système aux côtés de Youri Tielemans et Leander Dendoncker. Avec, à la clé en mai 2017, le seul titre de champion décroché par Trebel dans sa carrière et le dernier en date du RSCA. « Adrien était sûr de lui, costaud dans les duels et bourré d’énergie, se souvient René Weiler. Très ambitieux, il voulait toujours tout gagner. Vous devez le convaincre pour l’avoir avec vous, car il réfléchit sans cesse. Autant qu’un entraîneur. Mais quand il suit votre projet, ce qui fut le cas lorsque je lui ai promis qu’on serait champions, il fait tout pour réussir. Notre relation fut très bonne car nous sommes tous les deux transparents et directs. »

« Il n’était pas évident de le titulariser d’emblée dans une équipe qui tournait, rappelle Nicolas Frutos, adjoint de Weiler à l’époque. Vu son caractère fort, il n’était pas content de s’asseoir sur le banc. Nous avons dû beaucoup discuter avec lui. Mais il a toujours fait preuve d’énormément de respect pour le staff. Et, dès qu’il jouait, il était très important. »

« Comme Kara, Adrien peut faire peur a priori, note Jean-François Lenvain, l’ex-responsable de la cellule sociale anderlechtoise dont Trebel est resté fort proche. Mais lorsque vous les avez apprivoisés, ils deviennent vos premiers soldats. René Weiler s’en est vite rendu compte. »

Un sacre fêté en compagnie de Sofiane Hanni. - P. Crochet/Photo News