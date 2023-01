Les rues de Dottignies pas encore éclairées, c’est pour bientôt: «Ores doit intervenir»

En novembre dernier, la Ville de Mouscron, comme de nombreuses autres communes de Wallonie décidait de couper l’éclairage public communal géré par Ores, de minuit à 5 heures du matin. L’objectif : empêcher une explosion des factures énergétiques de la commune. Il faut dire que malgré l’extinction de l’éclairage public, la facture qu’attendait la commune s’annonçait bien plus élevée que celle de l’année précédente.

Une décision sur laquelle était revenue le Collège communal seulement deux semaines plus tard. En effet, les autorités communales et la police locale, interpellées par de nombreux riverains, et se rendant elles-mêmes comptent de l’insécurité provoquée par cette décision, avait fait le choix de rallumer l’éclairage public. Fin novembre, après diverses interventions d’Ores, cela était effectif dans une grande partie de la cité des Hurlus.