Complètement rénovée, l’ancienne maison communale d’Hennuyères devient centre médical : «Elle me tenait à coeur, mes parents s’y sont mariés il y a 50 ans»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a deux ans, Fabrice Luyckx et sa compagne décident de racheter l’imposante bâtisse qui servait, avant la fusion des communes, de maison communale à Hennuyères. Un projet qui peut sembler un peu fou, au vu de l’état du bâtiment : « Il se dégradait. Tout était écroulé ; il n’y avait plus de toit, plus de plafond, plus d’entresol… »