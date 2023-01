Trente minutes avant la nouvelle année, Sylvie, de Saint-Georges, reçoit un SMS de son propriétaire: il lui annonce que sa famille doit trouver un logement au plus vite…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début d’août, Sylvie Devrecker, son mari et leurs trois enfants, originaires d’Ans, emménageaient dans une maison à Saint-Georges. « Un mois plus tard, la propriétaire fait un état des lieux et remarque déjà qu’il y a des choses à corriger », se souvient la dame.

Les mois passent et l’hiver arrive avec notamment de grosses pluies il y a peu. « Il y a eu une importante fuite d’eau dans le grenier. L’eau est descendue jusqu’au rez-de-chaussée et la salle de bain, où le mur s’est effrité. »

La situation s’est rapidement aggravée.