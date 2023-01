Un dépôt sauvage aux bulles à verre, en plein centre de Hannut : « De la fainéantise pure et simple! »

C’est l’indignation sur les réseaux sociaux hannutois. Un dépôt sauvage composé de nombreuses bouteilles a fait son apparition ce mardi 3 janvier en matinée à hauteur des bulles à verre situées rue des Combattants, en face de l’académie communale Julien Gerstmans et du marché couvert.

« Fainéantise »

De quoi énerver l’échevin en charge de la propreté publique, Niels ’s Heeren. « C’est vraiment désolant car, sur la photo, on voit clairement que les bulles à verre ne sont pas remplies, précise l’échevin exaspéré. Quand on prend son véhicule, qu’on le charge, qu’on se rend à la bulle à verre, qu’il y a la place nécessaire pour jeter ses bouteilles dedans et qu’on les dépose juste à côté, ça constitue un acte de fainéantise pure et simple. »