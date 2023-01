L’épidémie de grippe continue de sévir en Belgique: «Il est toujours possible de se faire vacciner»

L’institut indique que les résultats utilisés pour suivre la grippe montrent encore une tendance à la hausse du nombre d’infections grippales. Des infections ont été observées dans tous les groupes d’âge mais les enfants et les jeunes adultes sont les plus touchés.

En plus de la grippe, les virus du Covid et de la bronchiolite sont également répandus, mais dans une moindre mesure. « Pour tous ces virus s’appliquent les mêmes bonnes habitudes hivernales : se laver les mains, porter un masque, rester chez soi si on est malade et bien aérer », explique le virologue Steven Van Gucht. « Il est toujours possible de se faire vacciner contre la grippe. »