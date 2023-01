Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le mercredi 28 décembre, à quelques mètres des locaux sur le campus de la Plaine, une étudiante de 21 ans a été victime d’une violente agression sexuelle sur le campus de l’ULB.

Selon un proche de la victime, elle aurait été violemment tabassée et violée à quelques mètres des bâtiments NO et BC où elle participe habituellement aux travaux pratiques et laboratoires de mathématique, biologie et chimie dans le cadre de ses études.

Les enquêteurs n’ont pas tardé a identifié le violeur présumé en visionnant les images de vidéosurveillance sur lesquels il apparaît un quart d’heure plus tard en train de prendre la fuite.. Et pour cause : l’intéressé âgé de 23 ans n’est plus du tout inconnu au bataillon. Il a déjà été condamné pour d’autres faits.