Une vingtaine de vols pour fêter la nouvelle année: le bilan des derniers jours à Mouscron inquiète

Ces derniers temps, certaines communes voient les faits de vols augmenter considérablement. Ce qui a le don d’agacer les citoyens et les commerçants. Sauf que dans les villes où cela se produit, l’absence d’éclairage public la nuit est une raison qui explique ce fléau. À Mouscron, si on avait d’abord décidé de suivre la majorité en validant la coupure d’éclairage, on a décidé d’une volte-face voyant le sentiment d’insécurité qui habitait les citoyens. À l’époque, le collège communal motivait sa décision en faveur de la population. « Si la proposition d’ORES d’éteindre l’éclairage public de minuit à cinq heures est louable dans le contexte énergétique et au regard de la cause environnementale, la priorité du collège communal reste la sécurité des citoyens », précisait le communiqué.

La ville plongée dans le noir ne peut donc pas servir d’excuse au fait de vols commis à Mouscron ces derniers jours. Depuis le 28 décembre, les chiffres sont interpellants. Une vingtaine de vols sont survenus dans la cité hurlue à des heures différentes de la journée. Outre deux vols de véhicules, un vol dans un véhicule et deux vols dans un garage, ce sont surtout une quinzaine de cambriolages ou tentatives de cambriolages qui ont été constatés les 30 et 31 décembre dans des habitations.

Trois vols rue de la Station Le vendredi 30 décembre, cela a commencé par un vol commis entre minuit et 4h30 à la rue de Neuville. Les auteurs ont forcé le barillet, avant de fouiller et quitter l’habitation avec le préjudice. Entre 0h et 10h30, un autre fait s’est produit rue du Castert. La rue du Patronage, la rue du Paradis, la rue du Bas-Voisinage et la rue de la Station ont également été le théâtre de vols ou tentatives en cette avant-dernière journée de l’année 2022. Les modus operandi sont assez similaires dans tous les cas.

Le lendemain, c’est à 2h15 du matin que le premier fait de vol a été recensé, à nouveau rue de la Station, dans un appartement. Cette même rue sera une nouvelle fois choisie par des voleurs le 31 entre 17h et 18h. Les autres vols ont été commis dans la journée du Réveillon de la Saint-Sylvestre. À 15h30, une habitation de la rue de Molière a été prise pour cible, avant une autre au Clos Roger Lapébie. Une maison de la Cité Gosseries et une de la Chaussée de Lille figurent aussi au bilan. Le dernier fait enregistré en 2022 date de la soirée du Nouvel An, à l’Avenue Jean Jaurès.