«La métamorphose des cigognes»: un regard masculin sur la fécondation in vitro

Wolubilis commence l’année 2023 avec un spectacle au titre pour le moins intrigant : « La métamorphose des cigognes ». Et le début de la pièce l’est tout autant. Tout commence dans une salle de recueil de sperme. Un homme, face à son gobelet est invité par l’infirmier à « enclencher le protocole » tandis que sa femme attend au bloc opératoire.

Seul, face au public pendant une heure et au gobelet, il se lance dans un abîme de questions. Il interroge son désir d’être père, son existence, son rapport aux femmes, sa sexualité. Faire un enfant de cette façon peut rapidement s’apparenter à une conception sans amour : « Je ne peux pas faire un enfant en regardant un porno », dit-il.

Lire aussi «Tout ça ne nous rendra pas Noël»: le Théâtre de la Toison d’Or fait durer les fêtes avec un vaudeville sur le colonialisme

Autodérision

L’acteur et auteur Marc Arnaud se base sur son expérience personnelle pour livrer les confessions d’un homme qui se prépare pour une fécondation in vitro et pose un regard masculin sur la PMA (procréation médicalement assistée). À travers plusieurs anecdotes, il remonte le temps : de son adolescence à ses premiers amours jusqu’à cette fameuse salle et ce gobelet en plastique.

Lire aussi «Violence and Son» explore la question du consentement dans une pièce à l’humour corrosif au Théâtre de Poche

Il interprète une galerie de personnages délirants qui rythment le spectacle : ami, psy, médecins, infirmier… Jamais scabreux, sensible tout en étant drôle, ce seul en scène s’empare d’un sujet intime qui requière tout de même une petite participation de l’homme même si la femme endure le plus gros dans l’histoire.

Le spectacle est à découvrir au Wolubilis le 18 janvier. Un succès tant au Festival Off d’Avignon qu’à Paris et qui a été sacré Molière du meilleur « seul en scène » en 2022.