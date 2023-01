Delhaize souhaite construire un nouveau dépôt sur le site d’Unilever à Forest: une enquête publique est en cours

Le groupe Ahold Delhaize souhaite s’installer à Forest, en créant un dépôt dédié aux livraisons sur le site d’Unilever Lipton Tea, rapporte la DH. Une enquête publique est en cours jusqu’au 18 janvier. L’objectif annoncé est de détruire les deux bâtiments existants, pour construire un vaste dépôt de 20.000 mètres2. L’entrepôt s’installera à deux pas de la gare de Forest-Midi, dans la zone industrielle forestoise. Le nouveau bâtiment sera édifié entre le boulevard de l’Humanité, la rue de la Soierie et la rue du Lieutenant Lotin.

En plus d’un gigantesque dépôt, Delhaize prévoit de construire un parking en toiture pour les voitures du personnel, de 266 places dont 138 places couvertes. 37 quais seront également installés pour le chargement. 15 seront prévus pour les camions, et 22 pour les camionnettes. La société compte également végétaliser le site, pour répondre à la demande des services d’urbanisme de la comme de Forest et de la Région. 3.100 mètres2 de toitures seront ainsi végétalisés. Pour produire de l’énergie verte, 10.000 mètres2 de panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit.