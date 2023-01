Les températures douces de cet hiver poussent certains batraciens et araignées à sortir plus tôt de leur hibernation dans la réserve naturelle de la Haute-Sambre: «Les animaux sont voués à une mort certaine»

Impossible de ne pas le remarquer : depuis quelques semaines, les températures sont douces, avoisinant les 13ºC par endroits. Au sein de la réserve naturelle Natagora de la Haute-Sambre (Labuissière), qui s’étend sur Erquelinnes et Merbes-le-Château, de tels phénomènes sont visibles. Comme le commente Jean-Marc Laurent, conservateur de la réserve : « Ce réflexe de sortie d’hibernation est assez anormal. Ici, on l’observe surtout auprès des batraciens, donc les tritons, grenouilles et crapauds, et auprès des araignées. »

Il ajoute que ce phénomène de réveil précoce a déjà été observé antérieurement chez les batraciens. « Quand ces animaux quittent leur lieu d’hivernage, ils se mettent en route vers une surface d’eau pour se reproduire. En fait, les températures douces provoquent un déclenchement hormonal qui les réveille. Mais celui-ci n’aboutira à rien. Normalement, les batraciens sortent d’hibernation vers le 9 mars. Quand le cycle de sommeil est interrompu, comme ici, les animaux qui se sont réveillés précocement sont voués à une mort certaine s’ils ne trouvent pas un abri », complète Jean-Marc Laurent.