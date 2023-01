Cédric, devenu paraplégique en tentant de sauver un chat, vivait dans un garage insalubre à Mons: bonne nouvelle, il a trouvé un appartement grâce à la solidarité de nos lecteurs, «je revis, tout simplement!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un Cédric totalement différent qui nous ouvre la porte de son appartement. Il y a cinq mois, c’était le garage dans lequel il vivait qu’il nous faisait visiter. Un état des lieux rapide à effectuer. Il vivait dans un garage, sans chauffage, une simple multiprise pour l’électricité et un robinet au-dessus d’un seau pour seul point d’eau. Une situation dans laquelle il s’était retrouvé après une chute de huit mètres en voulant sauver un chat. Une chute qui l’a rendu paraplégique…

Il dormait dans un garage. - T.D.

C’était devenu invivable pour lui. Physiquement et mentalement, il déclinait, au bord de la dépression. Heureusement, il a fait la rencontre de Franck Dupont et du groupe Facebook « PMR à Mons ». « Nous sommes entrés en contact suite à votre article. Je l’ai invité à rejoindre le groupe PMR à Mons sur Facebook. Dans le même temps, j’en ai parlé en plus petit comité. On en est vite venu à la conclusion qu’on ne pouvait pas le laisser comme ça », explique Franck, lui aussi personne à mobilité réduite.