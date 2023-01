Ruée dans les Intermarchés by Mestdagh de la région carolo: le déstockage de -50 % et la nouveauté attirent le client

Le transfert devait s’opérer entre le 1er et le 4 janvier. Et c’est là mission accomplie. « Globalement, tout s’est bien passé », assure Thierry Bouckaert, en charge de la communication Intermarché & Mestdagh.

Deux phénomènes se sont ici superposés : l’attrait, la curiosité pour la nouveauté et le déstockage des produits estampillés Carrefour. Ils étaient bradés à – 50 %. Ce qui attire forcément les foules, surtout par les temps qui courent. Résultat : les files se sont formées aux 3 caisses qui étaient opérationnelles. « J’ai failli perdre patience tellement c’était long. Avec des enfants, ce n’est pas facile. Je reviendrai, mais certainement pas dans les prochains jours », nous déclarait Hélène, de Dampremy. Michel, de Marcinelle, est resté aux portes du supermarché, laissant son épouse aller « magasiner » seule. « Je suis ému. J’avais mes habitudes ici. J’y venais déjà avec ma mère… ». Éric, un Français débarqué à Charleroi voici une trentaine d’années, n’a pas perdu son humour : « Moi, je m’y ferai. Mais pour mes animaux, cela risque d’être plus compliqué. Je n’ai pas trouvé les mêmes marques et ils sont difficiles ». Éric a aussi la fibre sociale. « J’espère que le personnel du magasin restera en place et qu’il ne fera pas les frais de ce changement d’enseigne. C’est ça le plus important… »