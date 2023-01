Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était un peu sa façon de partager ses bonnes résolutions pour 2023. La plus importante : rester lui-même, franc et authentique, ce qui a contribué à son admission dans le cœur des supporters liégeois. Ronny Deila est un pragmatique et il l’a encore prouvé mercredi devant la presse, à deux jours de son premier match de l’année, face à Saint-Trond. Le Standard est selon lui sur la bonne voie, et pas seulement son groupe où il assure que « tout le monde veut rester » mais dont ne font plus partie Nicolas Raskin et Selim Amallah. Le club lui-même semble lui aussi avoir dépoussiéré les placards après en avoir ôté les cadavres, avec désormais à sa tête des dirigeants qui tirent tous dans le même sens.

Mais avant que le Standard ne redevienne un club du top, il va falloir prendre son mal en patience. Financièrement et sportivement, il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Le stage hivernal et la fin d’année qui l’a suivi ont mis en lumière les nombreux progrès qu’il reste à accomplir, mais Ronny Deila semble déterminé à les atteindre. Ce qu’il ne contrôle pas, en revanche, ce sont les dossiers qui se jouent en ce moment et qui doivent permettre, s’ils se délient, d’amener son équipe à un niveau supérieur durant les prochains mois. Car s’il se dit ravi du talent qu’il y a dans son noyau, il sait aussi que celui-ci doit gagner en qualité. Avec, pour énorme contrainte, l’obligation pour l’instant de faire avec les moyens du bord.