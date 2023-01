Mylène Farmer, Jenifer, The Weeknd... Voici tous les concerts à ne pas manquer en Belgique en 2023! Mylène Farmer, Renaud, Jenifer, M.Pokora, Suarez… Tous les artistes que vous aimez se produiront prochainement en Belgique. Voici les concerts à ne surtout pas manquer en 2023 News

Par Rino Gallo

Partout dans le monde, les salles de spectacle seront pleines à craquer en 2023. Cette année encore, les artistes francophones et internationaux seront nombreux à se produire sur scène dans les quatre coins de la Belgique, à commencer par Clara Luciani. Après deux dates à Forest National à guichets fermés l’an dernier, l’interprète de « Respire encore » remet le couvert et se produira une nouvelle fois dans cette même salle, le 11 janvier prochain. Les artistes belges auront aussi l’occasion de faire entendre leur voix dans les prochains mois : Lous and The Ya kuza enflammera l’Ancienne Belgique, le 7 février prochain, puis la salle anversoise De Roma, le 9 février. De son côté, Mentissa donnera son premier concert à La Madeleine, le 13 avril. Elle y présentera les titres de son premier album, « La Vingtaine », dans lequel figure le titre « Et Bam », écrit par Vianney. Alors que son titre « Docteur un jour je marierai un ange » est devenu un tube, notamment grâce au réseau social TikTok, Pierre de Maere se produira à l’Ancienne Belgique, le 18 mai. Son premier album, « Regarde-moi », sortira le 27 janvier prochain. Sans oublier Typh Barrow qui fera swinguer ses fans à Forest National le 28 avril, ou encore le groupe Suarez qui fêtera son quinzième anniversaire avec 15 concerts partout en Belgique, dont le 27 mars au Forum de Liège.

Après avoir publié un album aux sonorités pop et vintage, sobrement intitulé « Nº9 », Jenifer illuminera la scène de Forest National, le 25 mars 2023. Pour l’occasion, la chanteuse sera accompagnée d’une quinzaine de musiciens et offrira au public une scénographie particulièrement audacieuse. De son côté, M.Pokora célébrera ses 20 ans de carrière avec une nouvelle tournée, « Epicentre Tour », qui promet d’être spectaculaire. L’interprète de « Qui on est » se produira les 20 et 21 octobre 2023 au Palais 12, à Bruxelles. « On sera 15 danseurs sur scène. La scène sera en forme de ’T’ car je veux être le plus possible au cœur du public », nous avait confié le chéri de Christina Milian.

Si vous connaissez par cœur les tubes de Starmania, vous allez adorer la version 2022 de l’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamandon. Après un triomphe à Paris avec plus de 300.000 spectateurs, le show est à découvrir les 12, 13 et 14 mai 2023 à Forest National. Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signe la mise en scène de ce spectacle phénomène avec la complicité du chorégraphe belge de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui. Le résultat en vaut grandement le détour.

Des retours attendus On se réjouit également de retrouver Mylène Farmer sur scène, quatre ans après sa résidence parisienne à La Défense Arena qui avait rassemblé plus de 235.000 fans en neuf concerts. Alors que son nouvel album, « L’Emprise », figure dans le classement des meilleures ventes depuis sa sortie, la star peaufine la scénographie de son prochain tour de chant, « Nevermore », qui fera arrêt au Stade Roi Baudouin, le 22 juillet prochain. Un show qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. Cette année, Renaud signe lui aussi son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes. L’artiste se produira les 7 et 8 février au Théâtre Royal de Mons, les 21 et 22 mars au Forum de Liège, puis les 22 et 23 mai 2023 au Cirque Royal, à Bruxelles. Mais ce n’est pas tout… Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Pascal Obispo chantera à Forest National le 11 octobre, quelques jours avant Christophe Maé, attendu le 17 octobre dans cette même salle, qui s’apprête à publier un nouvel album au printemps. Après avoir signé l’un des tubes de 2022 avec le titre « PS je t’aime », écrit par Slimane, Christophe Willem débutera prochainement une longue tournée qui passera à quatre reprises en Belgique dont le samedi 18 novembre à Forest National, la seule date où il reste encore des places. Sans oublier Zazie qui fera trembler Forest National le 23 septembre, Louane qui défendra les titres de son nouvel opus au Théâtre Royal de Mons le 25 octobre, puis le lendemain au Cirque Royal, à Bruxelles, ou encore Michel Sardou qui se produira à Forest National les 10 et 11 octobre. Il y interprétera ses plus grands succès entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens dans le cadre de sa tournée « Je me souviens d’un Adieu ». De son côté, Chantal Goya semble toujours pleine d’énergie. Après avoir présenté pour la dernière fois son spectacle musical « Le Soulier qui vole » en Belgique l’an dernier, l’épouse de Jean-Jacques Debout vous emmènera « Sur la route enchantée » avec son nouveau show, le 1er avril au Théâtre Royal de Mons, le 22 avril au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, puis 14 mai au Wex de Marche-en-Famenne. Bécassine, Snoopy, Guignol, Pandi Panda et Jeannot Lapin, les Pieds Nickelés seront évidemment de la partie.