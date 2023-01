Rocco Marotta possède 40 bâtiments dans le centre-ville à Charleroi, dont la moitié de la rue de Montagne: «Il n’y a pas de projet, pas d’amateur, on laisse tout crever»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rocco Marotta : ce nom est inconnu de l’immense majorité des Carolos. L’homme possède pourtant une quarantaine de bâtiments dans la première métropole du sud du pays. « Dans la rue de la Montagne, entre le numéro 12 et le boulevard de l’Yser côté gauche, tous les édifices m’appartiennent, sauf deux », précise-t-il. Boulevard de l’Yser, justement, plusieurs immeubles importants se trouvent également dans son portefeuille. Et rue de Dampremy, on parle d’environ la moitié des numéros impairs. Pour résumer, il détient presque tout le quartier formé par ces trois axes, si cher aux habitants du Pays Noir, nostalgiques d’une époque où les commerces y étaient florissants.

Mais Rocco Marotta n’est pas du genre à courir les soirées mondaines ou à se mettre en avant. Pour l’anecdote, on ne retrouve d’ailleurs aucune photo de lui. S’il accepte de sortir du bois aujourd’hui, c’est pour pousser un coup de gueule...