Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits se sont déroulés le 28 octobre 2020 à La Louvière. « Nous étions en pleine pandémie, les commerces devaient fermer, et les coiffeurs recevaient sur rendez-vous », explique Philippe, mécanicien indépendant quasi sexagénaire. « Je me suis rendu en voiture rue de Longtain chez mon coiffeur, juste pour prendre rendez-vous en passant deux minutes. À peine avais-je poussé la porte de l’édifice qu’un agent de City Parking contrôlait ma voiture. Il avait l’air de m’attendre. Il me dit : « c’est votre véhicule ? » Je lui réponds : « Cela ne vous regarde pas ! » Et lui : « Ah, c’est comme cela, je vais vous mettre un procès ! » Philippe, le rattrape, lui dit qu’il était là juste pour deux minutes : « Vous n’allez pas me mettre un P.-V. comme cela en plein Covid, les rues sont désertes. Avec 17 euros de P.-V., je mange durant trois jours… »