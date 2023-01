Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les entraîneurs passent et Jonas Bager reste ? Les prochaines semaines le diront. Mais le Danois a en tout cas profité pleinement des blessures de Jules Van Cleemput et de Stefan Knezevic pour s’imposer dans l’arrière-garde carolo, en dépit pourtant d’un certain scepticisme chez beaucoup d’observateurs. Il se confie avant le déplacement important à Eupen, ce samedi après-midi.

Ce week-end, vous allez retrouver Edward Still. Cela vous fera quoi ?

Ce sera spécial. C’est lui qui m’a fait venir à Charleroi, cet été, même si, malheureusement, les résultats n’ont pas été bons. Mais ça reste un match comme un autre. Une fois qu’un match commence, vous oubliez tout le reste. Et c’est le lot d’un footballeur de souvent affronter des personnes avec qui il a travaillé, d’anciens équipiers ou d’anciens coaches.

Quelle était votre relation avec Still ?

Elle était bonne, mais c’était une relation normale entre un joueur et un coach. J’ai aimé sa passion. On sentait que c’était sa vie. Finalement, cela aura été une période assez courte, mais j’ai pas mal appris avec lui.

À Eupen, ce sera un match très important pour Charleroi.

Oui, ce sera un match crucial. C’est important pour nous de prendre les trois points, mais ce n’est jamais facile là-bas. Nous avons évidemment de grandes attentes, mais je ne ressens pas de pression.

Contre Anderlecht, pour la première de Mazzù depuis son retour, le Sporting a été battu. Que retenez-vous de ce premier match ?

On a affiché une très bonne organisation et on a eu des occasions. C’est un bon début, à partir duquel on va pouvoir construire. On a montré une belle passion et on aurait mérité mieux. Mais on a senti au cours de ce match et lors des entraînements qu’on commence à franchir des étapes.