Incendie ce mercredi soir à Quaregnon: les 48 résidents du foyer pour personnes handicapées Les Houx évacués (photos)

Un drame a sans doute été évité de justesse ce mercredi soir à Quaregnon. Vers 21h, pompiers, policiers et ambulanciers ont pris d’urgence la direction de la rue de Pâturages. Un incendie venait de se déclarer au sein du foyer Les Houx (résidence pour personnes handicapées), situé dans la rue. Les pompiers de Mons étaient accompagnés par leurs collègues de Dour et de Saint-Ghislain.

D’après les premiers éléments, le feu a pris sur une mezzanine. Aucun risque n’a évidemment été pris. Il a été demandé à tous les résidents de quitter les lieux au plus vite et de se rendre dans la cour de l’établissement.

Vers le home

« J’ai reçu un message vers 21h30 de la cellule de crise m’informant que les 48 résidents du foyer avaient dû être évacués suite à un incendie », détaille le bourgmestre de Quaregnon Damien Jenart, présent sur place. « À mon arrivée, les pompiers étaient déjà là ainsi que la police. »

L’arrière de la résidence. - N.E.

Les hommes du feu sont rapidement intervenus. - N.E.

Les policiers avaient déjà pris les devants et ont dirigé tous les pensionnaires de la résidence vers la maison de repos du CPAS, L’Arbre de Vie, située qu’à une centaine de mètres. « Ils ont été accueillis par l’équipe du home que je tiens à remercier », poursuit le maïeur. « On les a surtout rassurés et nous nous sommes assurés que tous étaient bien présents. » Au final plus de peur que de mal : aucun blessé n’est à signaler.

