Le futur, c’est demain: le groupe automobile Stellantis va construire... des taxis volants électriques!

Stellantis, connu pour ses marques de voitures Opel, Peugeot, Citroën, Fiat ou Jeep, va aussi apporter jusqu’à 150 millions de dollars à Archer et son appareil à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), conçu pour transporter quatre passagers en plus du pilote.

Les deux groupes avaient déjà noué un partenariat en 2021 mais d’une ampleur plus limitée, Stellantis devant alors apporter de l’aide technique et l’accès à sa chaîne d’approvisionnement.

S’aventurer hors de la fabrication de voitures est «une question de liberté de mobilité», a asséné le patron de Stellantis, Carlos Tavares, lors d’un point presse.

Stellantis a à coeur d’offrir des moyens de transport qui soient «sûrs, propres et abordables» et le partenariat avec Archer s’inscrit dans cette perspective, a-t-il relevé.

Outre son expertise en termes de fabrication de masse et les 150 millions de dollars qui seront déboursés en 2023 et 2024 sous réserve de la réalisation de certains objectifs, Stellantis prévoit aussi d’augmenter sa participation au capital d’Archer en rachetant des actions sur le marché.

Le partenariat permet à Archer d’accélérer la mise en production de l’appareil, qui devrait commencer fin 2024.

La compagnie devrait pouvoir construire jusqu’à 650 appareils par an dans un premier temps avant une possible extension permettant d’en produire jusqu’à 2.300 par an, a précisé Adam Goldstein, le co-fondateur et directeur d’Archer, lors du point presse.

Le partenariat devrait aussi permettre à la société américaine d’économiser «plusieurs centaines de millions de dollars» lors de la montée en puissance de la production grâce à l’expertise de Stellantis.

«Nous avons déjà beaucoup avancé sur le design de l’appareil et sur le processus de certification», a souligné M. Goldstein. «C’est maintenant un privilège de travailler avec Stellantis sur la production-même», a-t-il ajouté.

La société a déjà reçu en 2021 une pré-commande de 200 véhicules de la compagnie aérienne américaine United Airlines, qui a confirmé son intérêt en août 2022 en apportant 10 millions de dollars de dépôt pour 100 appareils. Il est prévu que ces aéronefs volent entre New York et l’aéroport de Newark dans un premier temps, puis dans d’autres villes comme Los Angeles, Miami et San Francisco, où United a une présence importante.

En France, l’appareil d’Archer serait idéal pour des trajets entre les aéroports de Roissy, Orly et Beauvais, a souligné M. Tavares.