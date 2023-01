Vanessa se fait voler sa Peugeot 2008 sous ses yeux le soir de Noël: l’assurance refuse de l’indemniser, les cadeaux et le repas étaient dans le coffre…

Par chance, les trois enfants de Vanessa ne s’en sont pas vraiment rendu compte. Mais le père Noël avait prévu d’être beaucoup plus généreux qu’il n’a pu l’être ce 24 décembre. Une grande partie des cadeaux qu’ils auraient dû ouvrir avait déjà été chargée dans le coffre de la voiture de leur maman. Ainsi que le repas de fête, écrit La Voix Du Nord. Le soir du réveillon, Vanessa s’était garée, à 20 h 40, dans la rue des Déportés devant le domicile de sa mère. « Je l’avais appelée pour qu’elle prépare les sacs. » Sa fille de six ans finissait de nouer ses chaussures dans l’entrée. La plus jeune, qui a trois ans, se tenait sur le seuil de la porte. Elle s’apprêtait à la prendre dans ses bras pour l’installer dans son siège auto rose fluo lorsque « j’ai entendu un bruit. Et j’ai vu une ombre grimper dans la voiture et partir avec le coffre grand ouvert en direction de Saint-Aybert. On n’a rien su faire alors qu’on était à côté ! À deux minutes près, ma fille aurait été dans l’auto ! », soupire la mère de famille qui a bien du mal à retrouver le sommeil depuis.

Au-delà des cadeaux destinés aux enfants, la poussette et le siège auto de la benjamine se trouvaient aussi dans la 2008. « Il y en avait pour au moins 500 euros. Il y avait aussi la carte grise et tout mon dossier médical. » Cette auto, Vanessa l’avait achetée en partie à crédit il y a un an et demi. « J’ai encore 7 200 euros à rembourser. Ça correspond à trois ans de prêt. » C’est là que le bât blesse.

Vanessa a beau avoir déposé plainte pour vol auprès du commissariat, où une enquête a été ouverte, aux yeux de son assurance, « ce n'est pas un sinistre car les clefs étaient dessus. Ça va être une bataille pour que je sois couverte alors que je suis en tous risques et que je ne suis descendue que pour mettre ma fille de trois ans dans la voiture ! ». Et de se demander comment elle pourra continuer à rembourser un crédit pour un bien qui n'est plus en sa possession. À amener ses enfants à l'école, continuer à chercher un travail ou racheter un autre véhicule. Sans indemnité, « ça ne sera pas possible pour l'instant. J'avais déjà pioché dans mes économies pour acheter cette voiture ».