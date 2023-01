Les New York Red Bulls veulent attirer Dante Vanzeir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La formation américaine a déjà scouté de manière approfondie le joueur saint-gillois et serait charmée par ses qualités d’attaquant, notamment par sa faculté à jouer en profondeur. Toutefois, et avant toute chose, encore faudrait-il que l’avant-centre, lui-même, soit tenté par une aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Et si oui, un terrain d’entente devrait être trouvé avec son employeur actuel. Car Vanzeir est encore sous contrat à l’Union jusqu’en juin 2024. Et d’après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur serait estimée à près de 5 millions d’euros.

Cet intérêt des New York Red Bulls résonne en tout cas avec les paroles que le joueur saint-gillois avait prononcées le 26 décembre dernier, juste après le dernier match de l’année 2022 face à Ostende. « Si je serai encore à l’Union après le mercato hivernal ? Difficile à dire. »