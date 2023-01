Une Tesla chute de 75 mètres d’une falaise en Californie: le père aurait intentionnellement changé de trajectoire, alors que sa femme et ses deux enfants étaient à l’intérieur… (vidéo)

Dharmesh Arvind Patel, père de famille de 41 ans, était au volant de sa Tesla avec sa famille lorsque son véhicule quitte la route et tombe dans la falaise. La voiture s’est retrouvée 75m plus bas.

La longue route Highway 1 bordant la côte ouest des Etats-Unis, s’étalant sur toute la Californie est à la fois sublime et dangereuse. Sublime par ses paysages et dangereuse par les falaises qu’elle contourne, engendrant régulièrement des accidents mortels, selon la police.

Par miracle, les quatre passagers de la Tesla ont survécu à cette chute avant d’être admis à l’hôpital Stanford, évacués par hélicoptère après l’intervention des secouristes, qui n’en revenaient pas : « Nous avons été stupéfaits lorsque nous avons trouvé des victimes survivantes dans le véhicule », déclare Brian Pottenger, commandant du California Department of Forestry and Fire Protection. Les enfants de 4 et 7 ans n’ont que des blessures modérées.