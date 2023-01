Un gros transfert en vue pour un Diable? Leandro Trossard aurait refusé de renouveler son contrat à Brighton pour aller voir ailleurs

Leandro Trossard sera-t-il toujours un joueur de Brighton la saison prochaine ? Impossible à dire pour le moment, mais il semblerait que la tendance soit plutôt à la négative. Initialement, le Diable rouge avait un contrat qui le liait avec les Seagulls jusqu’en juin 2023. Contrat qui disposait d’une clause de prolongation d’un an activable par le club, ce que ce dernier a logiquement fait. Mais, en réalité, cela pourrait être simplement une manière de récupérer un peu d’argent avec l’un de leurs joueurs les plus « bankables »…

En effet, comme le révèlent nos confrères du Nieuwsblad, l’avenir de Leandro Trossard ne devrait pas se dessiner à Brighton. Le Limbourgeois aurait reçu plusieurs propositions de la part de son club en vue d’une prolongation de son bail, mais il aurait catégoriquement refusé d’y apposer sa signature. À 28 ans, l’ancien du Racing Genk serait prêt à relever un plus grand défi dans sa carrière. Et ce, dès cet été.

Si Brighton veut récupérer un peu d’argent avec le départ du Belge, il ne faudra en effet pas trop tarder. Car, dans un an, le Belge, dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros, sera libre de négocier avec le club de son choix, où il s’engagerait librement quelques mois plus tard. Et les courtisans ne manquent pas pour Leandro Trossard.

On parlait auparavant d’un intérêt de Liverpool, mais ce dernier vient de recruter l’une des sensations du dernier Mondial, Cody Gakpo. Le secteur offensif des Reds étant déjà bien rempli, il y a peu à parier que le Diable soit encore sur leur liste de courses. Il reste toutefois deux clubs qui seraient fortement intéressés par les services du Limbourgeois : Chelsea, dont le coach Graham Potter connaît bien Trossard pour l’avoir dirigé pendant trois saisons, et Newcastle, dont le directeur sportif Dan Ashworth est l’homme qui a amené le Diable en Premier League en 2019. Reste à voir qui saura convaincre Brighton et, surtout, le Belge, qui devrait selon toute vraisemblance terminer la saison au Falmer Stadium. Sa dernière avec les Seagulls...