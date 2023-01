En 2022, une voiture neuve sur trois était électrifiée, contre une sur quatre en 2021

Dans le détail, cela représente 124.372 nouvelles voitures électrifiées, soit 37.619 BEV (100 % électriques), 59.281 PHEV (hybrides rechargeables avec une prise) et 27.242 HEV (hybrides auto rechargeables). « Il est notable que le marché se segmente de plus en plus entre les différents types de propriétaires. Ainsi, 87,1 % des voitures BEV immatriculées en 2022 l’ont été par des sociétés ou des indépendants, les particuliers représentent 12,9 % des nouveaux propriétaires d’une voiture électrique. Même constatation pour les voitures PHEV immatriculées en 2022 : 91,4 % des nouvelles immatriculations sont à créditer auprès de sociétés ou d’indépendants, contre 8,6 % auprès des particuliers », constate la Febiac.

Selon la Febiac, on dénombre désormais plus de 200 modèles électrifiés sur le marché automobile, ce qui permet de faire baisser les émissions moyennes de CO2 des véhicules. Mesurées selon le test WLTP, les émissions moyennes de CO2 sur un an sont passées de 116,9 g/km en 2021 à 105 g/km en 2022, ce qui représente une baisse de plus de 10 %.