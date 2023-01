«Soundtrack»: c’est quoi cette nouvelle émission avec Laurent Debeuf à découvrir chaque dimanche matin sur Classic 21?

Dès le 8 janvier, cette nouvelle émission emmenée par Laurent Debeuf propose la bande originale idéale de votre dimanche matin. Ce nouveau rendez-vous offre aux mélomanes toute l’actu musicale rock enrichie des histoires indispensables pour faire le lien entre passé et présent. Vous y retrouverez les titres les plus emblématiques de l’histoire du rock à ceux qui le deviendront peut-être demain. Laurent Debeuf revient sur l’actualité musicale de la semaine et décrypte la grande histoire du rock au travers des sorties musicales, rééditions, anniversaires, concerts, etc.

Pour animer ces trois heures d’antenne en direct (de 9h00 à 12h00), Laurent Debeuf s’entoure de trois chroniqueurs qui possèdent une connaissance rock élargie. Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa apporteront, chacun dans leur style, une plus-value à l’émission. L’actu rock sera détaillée avec les sorties d’album, les concerts et l’actualité des groupes internationaux. La scène rock belge sera aussi mise régulièrement en lumière avec l’actualité des artistes connus ou émergents. Pour la toute première émission, Laurent Debeuf balayera les événements, les concerts et les sorties de 2023 avec notamment les prochains albums respectifs de Dépêche Mode et Iggy Pop.