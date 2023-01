«Mégamix»: retour sur l’émission-culte de toute une génération et qui a révélé Virginie Efira

Le succès est fulgurant. Avec des parts de marché de plus de 30 % sur les moins de 18 ans, « Mégamix » est incontournable et ses animatrices deviennent des stars. « Comme il n’y avait pas encore les mails, elles recevaient entre 150 et 200 lettres par jour, au point qu’une personne était engagée à temps plein pour gérer le courrier », explique Eusebio Larrea, alors rédacteur-journaliste sur le programme. Et les animatrices en question, c’était tout d’abord le duo formé par Florence Thomas et Lidia Gervasi. Une blonde et une brune, l’une plus rigolote, l’autre plus sérieuse. Et chacune affichait un look improbable dans lequel on sent l’influence des Spice Girls, le girls band qui cartonnait à l’époque. « C’était le règne du crop top, des couleurs assez franches et des pantalons taille basse », se rappelle Belinda, la styliste du programme.