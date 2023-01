Coronavirus: la Chine appelle l’OMS à adopter une position «impartiale»

Depuis, il fait face à sa pire flambée de cas, tandis qu’hôpitaux et crématoriums apparaissent submergés.

« Les chiffres actuels publiés par la Chine sous-représentent l’impact réel de la maladie en termes d’admissions hospitalières, d’admissions dans les soins intensifs et surtout en termes de décès », a estimé mercredi Michael Ryan, chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire à l’OMS.

« Nous espérons que (…) l’OMS maintiendra une position basée sur la science, objective et impartiale et jouera un rôle actif dans la réponse mondiale aux défis de l’épidémie », a rétorqué jeudi devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Mme Mao a de nouveau assuré que son pays partageait des « informations et données pertinentes » sur l’épidémie de Covid-19 et souligné « l’étroite coopération » entre la Chine et l’OMS.

Désormais, seules les personnes décédées directement d’une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 sont comptabilisées dans les statistiques chinoises.