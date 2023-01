«Je n’y arrive plus»: depuis plusieurs mois, l’appartement de Christiane, 79 ans, est inondé… d’excréments, la retraitée contrainte de vivre à l’hôtel à ses frais en attendant que son bailleur agisse (photo)

Les ennuis ont commencé fin septembre, quand la société STC, installée l’étage en dessous de chez Christiane, lui signale qu’il y a une fuite venant de son logement. À ce moment-là, la septuagénaire se trouve à l’étranger. Deux amis se rendent chez elle et constatent que le plancher de l’appartement est recouvert d’excréments. « Quand ils ont vu le désastre, ils se sont bouchés le nez et étaient effrayés », témoigne la retraitée. Ses amis lui ont directement conseillé de rester à l’étranger. « J’ai des problèmes de cœur, ils ne voulaient pas que je voie ça », explique Christiane.

L’avocate de Christiane affirme que le bailleur est « inactif » et demande un logement « décent » pour sa cliente. « Je n’y arrive plus. Je ne peux pas payer une avocate et 100 euros par jour pour me loger », déplore la retraitée. Pour l’instant, Christiane n’a pu compter que sur son assurance, qui a envoyé une entreprise de nettoyage pour désinfecter l’appartement. Mais cela ne permet toujours pas à Christiane de vivre dans son appartement.

Depuis son retour de l’étranger en décembre, la retraitée doit vivre à l’hôtel. Mais sa retraite d’intermittente du spectacle ne lui permet plus, depuis quelques jours, de payer ses nuits d’hôtel. Ses amis se relaient maintenant pour la loger.