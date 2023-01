«Il y avait un petit truc…»: Léa («Star Academy») révèle qu’il y a eu de la drague entre deux candidats au sein du château

Face à la youtubeuse, Léa explique : « Au fur et à mesure du temps, il y avait des trucs bizarres qui se passaient et je me suis dit, c’est simple Léa. »

Et de balancer sur ceux qui se seraient dragués au sein du château de Dammarie-les-Lys : « Moi j’ai cramé qu’en Chris et Stan il y avait une petite jalousie anormale (…) c’était un peu possessif, bon, c’est choupinou, mais voilà, il y avait un petit truc. Et je pense que Chris kiffait Julien. Je pense que Louis kiffe toujours Julien, mais il ne se l’avoue pas. Je pense qu’Anisha a kiffé Stan et Julien. » En bref, tout le monde a « kiffé » tout le monde !