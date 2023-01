Un bruit important entendu par les riverains et un dégagement de vapeur d’eau à la centrale de Tihange: voici ce qu’il se passe

Certains auront sans doute remarqué cet étonnant dégagement de vapeur dans la nuit de mercredi à jeudi du côté de la centrale de Tihange. « Il y a actuellement un dégagement de vapeur d’eau de la partie non nucléaire de l’installation de l’unité 1. Cette vapeur d’eau ne représente aucun risque pour les riverains et le personnel », assure un porte-parole dans un écrit relayé par le bourgmestre amaytois. « Les équipes d’Engie-Electrabel préparent d’ailleurs une intervention pour arrêter ce dégagement de vapeur ce jeudi. Je tenais à prévenir car ce dégagement est visible depuis l’extérieur du site et pourrait susciter des interrogations de riverains. »

Raison pour laquelle de nombreux Amaytois ou Hutois ont entendu un bruit important aux alentours de minuit/1h du matin. « Notamment à Ampsin, où cela ressemblait à un hélicoptère ou petit avion. C’est notamment pour stopper ce bruit qu’ils ont isolé le dégagement au milieu de la nuit », explique Jean-Michel Javaux, bourgmestre d’Amay.