La saison du rhume des foins a déjà commencé en raison d’un hiver doux

Les températures douces, avec encore environ 10°C cette semaine, favorisent la floraison des aulnes et des noisetiers. Les nuisances causées par le pollen pourraient cependant diminuer fin janvier ou début février en cas de retour du froid,

La floraison des premiers aulnes et noisetiers a commencé et l’institut de santé Sciensano fait également part d’une forte hausse des grains de pollen par mètre cube.

En raison des nuages, du vent et de la pluie, l’hiver ressemble actuellement à l’automne. Les périodes pluvieuses profitent toutefois aux personnes allergiques au pollen d’aulne et de noisetier car les précipitations «assainissent» l’air. Les allergies se réveillent lorsque le temps est sec et que le vent souffle.