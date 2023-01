Un bébé d’un an et demi grièvement blessé par le chien de sa mère: les voisins sont sous le choc, «le papa était couvert de sang et m’a crié d’appeler les secours»

Un enfant âgé d’un an et demi a été attaqué par le chien de sa mère, mercredi à Ledegem (Flandre occidentale). Ses blessures étaient si graves qu’il a dû être amputé d’un bras et d’une jambe. Le petit enfant se trouvait dans l’habitation de son père. Les parents sont séparés et la maman est venue mercredi matin, accompagnée de son chien, un genre de bull-terrier, rendre visite. Mais soudain, le chien s’est élancé vers l’enfant pour l’attaquer. L’enfant a été emmené gravement blessé à l’hôpital. Le père, lui, a perdu un pouce.

de videos Après la terrible attaque, le voisin du papa a tenté tant bien que mal d’aider les parents à soigner leur enfant. « Il était complètement couvert de sang et m’a crié d’appeler les secours. C’est ce que j’ai fait. Entre-temps, je suis allé voir et le garçon gisait dans le Maxi-Cosi dans le garage. Le conseiller à qui j’ai parlé m’a dit de couvrir le bébé, pour trouver les blessures et pousser dessus », explique le voisin, encore sous le choc. « J’ai fait ça du mieux que j’ai pu. Ma femme et moi ne nous sentons toujours pas bien. Ce chien se promène parfois dans mon allée, il n’a jamais été agressif », ajoute-t-il.

L’enfant a d’abord été emmené à l’AZ Delta de Roulers, avec des blessures très graves, puis à l’hôpital de Gand pour une intervention chirurgicale urgente. Le papa a lui été transféré à l’hôpital de Courtrai. Alors qu’il avait été annoncé que le bébé avait été amputé, la famille nie. Ils affirment que les blessures sont graves, mais que le garçon a toujours tous ses membres, indiquent nos confrères de HLN.

Quand les secours sont arrivés, le chien était redevenu calme, comme si de rien n’était. Il a été euthanasié par un vétérinaire, avec autorisation de la mère du petit garçon. « Un terrier, comme le Stafford, a toujours été élevé pour tuer des animaux », explique Geert De Bolster, comportementaliste canin. « Pas des gens, mais cette impulsion de tuer est là. En tant que propriétaire, vous devez le savoir. Vous devez comprendre comment votre chien pense, comment il réagit. En principe, un Stafford n’est pas plus dangereux que les autres grands chiens. Seulement, s’il mord un enfant, les dégâts sont bien plus importants », ajoute-t-il. « En tant que propriétaires de chiens, nous avons la responsabilité collective de mieux comprendre l’animal que nous avons chez nous », explique encore le comportementaliste.