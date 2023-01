Il participe à une tombola et remporte une Mercedes Classe A: deux jours plus tard, il tente à nouveau sa chance et repart avec… une Audi Q8, «je n’y croyais pas moi-même, c’était surréaliste» (photo)

Le père de famille était au pub quand on l’a appelé pour lui annoncer ses gains. « Je n’y croyais pas moi-même, ce n’est que lorsque j’ai vérifié le site web que j’ai réalisé que j’avais réellement gagné », explique encore Shaun. « Deux jours plus tard, alors que j’expliquais à un couple d’amis comment on s’y prenait, j’ai reçu une notification m’informant qu’une autre voiture venait d’arriver sur Storm Competitions, et qu’il ne restait que quelques heures avant le tirage au sort. Je me suis couché sans même y penser, ce n’est que lorsque je me suis réveillé le matin pour aller travailler et que j’ai vérifié mon téléphone, que j’ai vu que j’avais quelques appels manqués de Storm Competitions », témoigne encore le quinquagénaire. « J’ai participé parce qu’il y a plus de chances qu’à la loterie si vous regardez bien. Je ne connais personne qui a déjà gagné à la loterie », conclut Shaun.