Les Dragibus de Haribo frappés par une pénurie: «Mon fournisseur est dans l’incapacité de m’en fournir»

Tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochaines semaines.

Si vous êtes fans de Dragibus, vous l’avez sans doute remarqué : il est de plus en plus compliqué d’en trouver. Si les supermarchés sont encore bien fournis, les magasins spécialisés dans la vente de confiserie en vrac galèrent pour s’approvisionner. « On peut encore trouver des Dragibus rose ou noir facilement », nous confie la gérante d’une boutique. « Par contre, les mélanges de couleurs, eux, sont très compliqués. J’ai encore un sac de 2 kilos en réserve, après quoi c’est fini et mon fournisseur est dans l’incapacité de m’en fournir ».