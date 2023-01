Ramassage des sapins de Noël à Mons-Borinage: voici tous les détails par entité

Une inscription préalable est obligatoire auprès du service environnement via le numéro 0800/99.612, jusqu’à 16h, veille du ramassage. « Les sapins devront être naturels, dégarnis, sans pot en plastique et placés la veille devant la maison, à partir de 18h », rappelle la commune.

L’administration communale organise plusieurs jours de collecte durant la semaine du 10 au 14 janvier. Les collectes en porte-à-porte sont réparties comme suit : Wasmes le 10 et 11, Pâturages le 12 et le 13 et Warquignies le 14. « Les citoyens désirant bénéficier de ce service sont invités à sortir leur sapin face à leur habitation la veille du jour de ramassage après 18h », précise la commune.

À Frameries

Sur l’entité de Frameries, les citoyens devront s’occuper eux-mêmes de jeter leur sapin. « Il n’y a pas de collecte de sapins prévue à Frameries », nous précise-t-on du côté de la commune.

À Hensies

La collecte des sapins naturels et dégarnis se déroulera le vendredi 13 janvier et le lundi 16 janvier dans toute l’entité. Ceux-ci doivent être déposés pour la collecte, au plus tôt le jeudi 12 à partir de 18h, devant votre domicile en veillant à ne pas obstruer le passage sur la voie publique. Les seaux, pots, mottes de terre sont interdits.

« En dehors de cette période de collecte, vous pouvez également déposer votre sapin dans les recyparcs de Boussu, Dour ou Quiévrain », précise la commune.

À Honnelles

Dans les Honnelles, le ramassage est organisé avec le cheval de trait, pour la troisième et dernière fois. Le cheval commence le dimanche 8 janvier à ramasser les sapins, dans les villages de Montignies-sur-Roc, Autreppe et Onnezies. Le lundi 9, il passera à Fayt-le-Franc, Athis et Erquennes. Le 10, à Angre, Marchipont et Angreau. Il finira sa tournée le 11 à Roisin.

Il faut déposer son sapin la veille devant chez soi, de manière visible. Il est également possible de déposer son sapin sur la place du village où les ouvriers ont laissé un espace expressément.

À Jurbise

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier, le collège communal organise une nouvelle édition du ramassage des sapins de Noël naturels à l’aide d’un cheval de trait. Pour bénéficier de ce service gratuit sans réservation, les riverains du parcours (rues à retrouver sur le site de la commune) peuvent déposer leur sapin naturel devant leur maison sur le trottoir, sans empiéter sur la voirie ou la circulation des piétons et sans la moindre décoration.

Si vous n’êtes pas sur le parcours, il y a des points de collecte fixes : les places de Masnuy-Saint-Pierre, d’Erbaut et d’Herchies ; au patro d’Erbisoeul, à l’église des Bruyères, au foyer culturel de Masnuy-Saint-Jean et au parking de l’Impasse du Viaduc.

À Lens

Sur l’entité de Lens, le ramassage est prévu durant trois jours, du 9 au 11 janvier. C’est l’attelage du Bois de Vignol qui s’occupe de ramasser les sapins. Cette ASBL promeut « les gestes d’antan et faire revenir à l’avant-plan cette noble conquête de l’homme qu’est le cheval de trait. »

À Mons

La collecte de sapins se déroulera le lundi 9 janvier sur toute l’entité de Mons : à partir de 5h du matin dans l’intramuros et à partir de 7h du matin dans les villages. Déposez votre sapin devant votre domicile sans obstruer le passage la veille à partir de 18h. « Seuls les sapins naturels et dégarnis seront ramassés », précise la Ville de Mons.

À Quaregnon

L’administration communale de Quaregnon organise du 9 au 11 janvier 2023 un ramassage gratuit des sapins de Noël naturels.

Ce ramassage se fait sur rendez-vous et nécessite de s’inscrire gratuitement auprès du service environnement par téléphone au 065/468.623 ou par mail mathilde.thielmanns@quaregnon.be

À Quiévrain

Une fois de plus, la commune de Quiévrain profitera d’un partenariat avec la Province de Hainaut et proposera un ramassage des sapins naturels juste après la période de Noël, les 11 et 12 janvier 2023.

« Le ramassage des sapins sera réalisé à l’aide d’un cheval de trait et les sapins collectés seront broyés afin de servir au paillage des plantations sur le territoire de la commune : une action qui sera donc doublement écologique, en plus d’être pratique pour les citoyens qui ne devront pas se déplacer pour le recyclage de leur arbre de Noël », précise la commune.

Le ramassage se déroulera sur deux journées afin de couvrir le territoire (le 11 pour Audregnies et Baisieux et le 12 pour Quiévrain). Le sapin doit être placé sur la voie publique, dépourvu de ses décorations, au plus tôt à 18h la veille et au plus tard à 8h le jour de l’enlèvement.

À Quévy

Le service technique de l’administration communale de Quévy effectuera le ramassage des sapins de Noël naturels le jeudi 12 et vendredi 13 janvier. Si vous désirez bénéficier de ce service, il faut s’inscrire soit par téléphone (065/56.83.21) ou par mail (regie@ac-quevy.be) en indiquant vos coordonnées complètes avant le 9 janvier. Pensez à sortir votre sapin et qu’il soit bien visible pour le 12 janvier.

L’administration précise : « Aucune décoration, pot, socle, clous, vis et terre autour des racines : un sapin non conforme ne sera pas ramassé. »

À Saint-Ghislain

Les ouvriers communaux de Saint-Ghislain seront à nouveau épaulés par l’hippomobile de la Province de Hainaut dans le centre-ville de Saint-Ghislain pour la collecte des sapins de Noël naturels. Ils passeront le lundi 9 janvier à Hautrage et Tertre, le mardi 10 janvier à Saint-Ghislain, Baudour et Douvrain, et le mercredi 11 janvier à Neufmaison, Sirault et Villerot.