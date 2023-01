Les experts tablent sur une lente diminution de l’inflation mondiale: de 7,1% en 2023 à 4,5% en 2026

Ces perspectives sont légèrement plus optimistes que lors d’une enquête précédente.

Les deux organismes ont interrogé 1.537 spécialistes dans 133 pays. Il en ressort qu’ils misent sur une inflation mondiale en 2023 de 7,1% et une lente baisse en 2024 (5,8%) pour tomber à 4,5% en 2026.

Les régions où l’inflation serait la plus élevée en 2023 sont l’Asie du Sud (23%), l’Amérique du Sud (25%), l’Afrique du Nord (32%) et l’Afrique de l’Est (35%). L’inflation devrait être inférieure à la médiane en Europe occidentale (5,4%), en Amérique du Nord (5,2%) et en Asie du Sud-Est (5,3%).