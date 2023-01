«Honte à ces irresponsables»: Stéphane Plaza très remonté, il ne cache pas sa colère après une terrible annonce

Cette fausse information a eu le don d’énerver Stéphane Plaza, et on le comprend !

Dans la vidéo en question, on peut entendre : « D'après les dernières informations que nous venons de recevoir, le célèbre présentateur français a rendu son dernier soupir à l'âge de 52 ans. » Mais qui se cache derrière ce compte ? Mystère. Ce que l’on sait, c’est que la chaîne Youtube compte tout de même 1000 abonnés, et qu’elle a déjà annoncé la mort d’autres célébrités comme Sophie Marceau, Sheila, Christian Clavier, Michel Polnareff ou encore Nagui.

Autant dire que cette vidéo a bien énervé Stéphane Plaza : « Qui peut faire ça? À 1h30, mon père, 90 ans, vient de monter quatre à quatre les six étages qui mènent à mon appartement. Honte à ces irresponsables », a-t-il lâché sur Instagram. Et on le comprend !