Plusieurs véhicules Mercedes recalés au contrôle technique en Wallonie: la réponse du constructeur étonne

Pour Bastien Van den Moortel, porte-parole de Mercedes Belgium : « C’est une histoire belge ! Jusqu’en juillet dernier, on ne testait que les particules de suies de diesel au contrôle technique, contre lesquelles le filtre à particules est le plus efficace. Maintenant on teste aussi les particules fines. Sur des modèles 2013, nous ne disposions pas de véritables chiffres des constructeurs automobiles sur les particules fines. Du coup, les autorités ont fait des tests sur un panel de véhicules pour établir une moyenne d’émission de particules fines. Des résultats d’ailleurs assez biaisés si vous testez les véhicules en ville ou à la campagne où le nombre de particules fines dans l’air est bien moindre ! »

Concernant la mésaventure de Damien et de sa Mercedes Classe E, la réponse de Mercedes est étonnante !