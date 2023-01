Les regrets de ce fan de Messi: «Je veux faire enlever ces tatouages»

À chacun sa manière de célébrer les victoires. Après la finale de la Coupe du Monde remportée par l’Argentine face à la France (3-3, 4-2 tab), le colombien Maicol Quiñonez a décidé de se faire tatouer le nom de Lionel Messi pour rendre hommage à l’argentin.

Celui qui se fait appeler Mike Jambs sur les réseaux sociaux a vu grand : en plus de se faire tatouer « Messi » en lettres capitales sur le front, il a également souhaité voir écrit sur sa joue droite : « D10S », qui signifie « Dios » (dieu en espagnol).

Sur la joue gauche, il a sobrement inscrit trois étoiles, représentant les trois coupes du monde gagnées par l’Argentine.

Beaucoup de regrets

Seulement, ce fan de Lionel Messi a vite regretté son geste : « La vérité, c’est que je me suis senti très fier les premiers jours, mais je dois avouer que je suis désolé, je suis désolé d’avoir fait ces tatouages ».

Les réactions de son entourage ont été très négatives : « On me dit que je ne suis pas un exemple positif pour la société, que je ne suis pas un exemple positif pour l’humanité, que je ne suis pas un exemple positif pour les enfants et les jeunes. Ma vie a changé de façon négative dans tous les domaines ».

Il a également reçu des milliers d’insultes et déclare : « Je veux faire enlever ces tatouages, je ne sais pas ce qu’il faut faire ou comment ça se passe, mais je suis sûr que je veux les effacer ». Une chose est sûre, Maicol Quiñonez ne reproduira pas cette expérience.